какой обьем займет газ при температуре 77С, если при температуре27С его обьем был 6л
Физика
какой обьем займет газ при температуре 77С, если при температуре27С его обьем был 6л
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T1 = 27 гр = 300 К; T1 = 77 гр = 350 К; По условию задачи давление не меняется. Значит по закону Гей-Люсака V1/T1 = V2/T2; Тогда V2 = (V1 * T1)/T2 = (6 * 350)/300 = 7 литров
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