какой обьем займет газ при температуре 77С, если при температуре27С его обьем был 6л

Физика
какой обьем займет газ при температуре 77С, если при температуре27С его обьем был 6л
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T1 = 27 гр = 300 К; T1 = 77 гр = 350 К; По условию задачи давление не меняется. Значит по закону Гей-Люсака V1/T1 = V2/T2; Тогда V2 = (V1 * T1)/T2 = (6 * 350)/300 = 7 литров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
какой обьем займет газ при температуре 77С если при температуре 27С его обьем был 6л
Ответить
Алгебра
корень 3 тангенс 2х+1=0
Ответить
Математика
угол АВС-прямой ,луч ВР-биссектриса угла АВК, луч ВМ-биссектриса угла СВК. какова градусная мера угла МВР?
Ответить
Физика
Алюминевой палочки сообщили положительный заряд. Что произошло с некоторым числом атомов алюминия?
Ответить
Математика
На новый год мальчики и девочки обменялись конфетами. Мальчики подарили девочкам 3 кг конфет. Девочки подарили мальчикам 4 кг конфет. При этом и де...
Ответить