корень 3 тангенс 2х+1=0
Алгебра
корень 3 тангенс 2х+1=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корень 3 тангенс 2х+1=0; корень 3 тангенс 2х = -1; тангенс 2х = -1/корень 3; 2х = - arctg(1/корень из 3) +пи*n, nєZ; 2х = - пи/6 +пи*n, nєZ; х = - пи/12 +(пи*n)/2, nєZ;
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