интеграл верхний предел 1 нижний 0 (5x+11)dx
Математика
интеграл верхний предел 1 нижний 0 (5x+11)dx
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
интеграл верхний предел 1 нижний 0 (5x+11)dx = (5х^2)/2 + 11х интегральная черта верхний предел 1 нижний 0 = 5/2 + 11 - 0/2 + 0 = 2,5 + 11 = 13,5
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