впишыте знакомые имена капетинги: плантагенты:
Обществознание
впишыте знакомые имена капетинги: плантагенты:
Ответ(ы) на вопрос:
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капетинги: Гуго Капет; Роберт II; Генрих I; Филипп I; Людовик VI; Людовик VII; Филипп II; Людовик VIII; Людовик IX; Филипп III; Филипп IV; Людовик X; Иоанн I; Филипп V; Карл IV плантагенты: Представители династии Плантагенеты: Генрих II (1154—89), Ричард I Львиное Сердце (1189—99), Иоанн Безземельный (1199—1216), Генрих III (1216—72), Эдуард I (1272—1307), Эдуард II (1307—27), Эдуард III (1327—77), Ричард II (1377—99).
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