улицу длиной 672м и шириной 13 м покрыли асфальтом расходуя на каждый квадрат метр 39кг асфальта сколько асфальта потребувалось выразите резултат в тоннах и килограммах
Математика
улицу длиной 672м и шириной 13 м покрыли асфальтом расходуя на каждый квадрат метр 39кг асфальта сколько асфальта потребувалось выразите резултат в тоннах и килограммах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем площадь улицы: S = a*b, S=672*13=8736 м². Так как на 1 м² расходуется 39 кг, то на 8736 м² израсходуют: 8736*39=340702 кг = 340т702кг
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