улицу длиной 672м и шириной 13 м покрыли асфальтом расходуя на каждый квадрат метр 39кг асфальта сколько асфальта потребувалось выразите резултат в тоннах и килограммах

Математика

улицу длиной 672м и шириной 13 м покрыли асфальтом расходуя на каждый квадрат метр 39кг асфальта сколько асфальта потребувалось выразите резултат в тоннах и килограммах

Автор: Гость