скорость автомобиля за 20 секунд уменьшилась с 20 м\с до 10 м\с с каким ускорением двинался автомобиль?
Физика
скорость автомобиля за 20 секунд уменьшилась с 20 м\с до 10 м\с с каким ускорением двинался автомобиль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=(V2-V1)/t=(10m/c-20m/c)/20c=-10/20=-0,5 m/c в квадрате а= - 0,5 м\с(2), значит машина замедлялась
Гость:
Дано: V 0=20 м\с V =10 м\с t= 20c Найти: а Решение: а= V - V 0 и разделить на t а= 10-20 и разделить на 20= -0.5 м\с в квадрате
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