Назовите основные проблемы машиностроения в России
Українська література
Назовите основные проблемы машиностроения в России
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
низкое качество продукции;низкая конкурентоспособность;низкие обьемы продаж;нехватка денежных средств на обновление оборудования;низкие темпы развития
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