Алюминевой палочки сообщили положительный заряд. Что произошло с некоторым числом атомов алюминия?

Физика
Алюминевой палочки сообщили положительный заряд. Что произошло с некоторым числом атомов алюминия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некоторое число атомов AI потеряли часть своих электронов и превратились в ( + ) ионы.
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