Цена яблок - 30 р. , а груш- 40р за 1 кг а) На сколько процентов груши дороже яблок? б) На сколько процентов яблоки дешевле груш?

Математика

Цена яблок - 30 р. , а груш- 40р за 1 кг а) На сколько процентов груши дороже яблок? б) На сколько процентов яблоки дешевле груш?

Автор: Гость