Цена яблок - 30 р. , а груш- 40р за 1 кг а) На сколько процентов груши дороже яблок? б) На сколько процентов яблоки дешевле груш?
Математика
Цена яблок - 30 р. , а груш- 40р за 1 кг а) На сколько процентов груши дороже яблок? б) На сколько процентов яблоки дешевле груш?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена яблок - 30 р. , а груш- 40р за 1 кг а) На сколько процентов груши дороже яблок? 30 р - 100%; 40 р - х%. х = (40*100):30 = 133цел 1/3%. 133цел 1/3% - 100% = 33цел 1/3% груши дороже яблок. б) На сколько процентов яблоки дешевле груш? 40 р - 100%; 30 р - х%. х = (30*100):40 = 75%. 100% - 75%= 25% яблоки дешевле груш.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Алгебра
Сумма первых 8ми членов арифметической прогрессии равна 88, сумма 3го и5го членов равна 18, найти 7 член прогрессии
Математика
улицу длиной 672м и шириной 13 м покрыли асфальтом расходуя на каждый квадрат метр 39кг асфальта сколько асфальта потребувалось выразите резултат в...