Цена яблок - 30 р. , а груш- 40р за 1 кг а) На сколько процентов груши дороже яблок? б) На сколько процентов яблоки дешевле груш?

Математика
Цена яблок - 30 р. , а груш- 40р за 1 кг а) На сколько процентов груши дороже яблок? б) На сколько процентов яблоки дешевле груш?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена яблок - 30 р. , а груш- 40р за 1 кг а) На сколько процентов груши дороже яблок? 30 р - 100%; 40 р - х%. х = (40*100):30 = 133цел 1/3%. 133цел 1/3% - 100% = 33цел 1/3% груши дороже яблок. б) На сколько процентов яблоки дешевле груш? 40 р - 100%; 30 р - х%. х = (30*100):40 = 75%. 100% - 75%= 25% яблоки дешевле груш.
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