На новый год мальчики и девочки обменялись конфетами. Мальчики подарили девочкам 3 кг конфет. Девочки подарили мальчикам 4 кг конфет. При этом и девочки поделили конфеты между собой поровну, и мальчики -тоже. Сколько мальчиков ...

Математика

На новый год мальчики и девочки обменялись конфетами. Мальчики подарили девочкам 3 кг конфет. Девочки подарили мальчикам 4 кг конфет. При этом и девочки поделили конфеты между собой поровну, и мальчики -тоже. Сколько мальчиков и сколько девочек могло быть вклассе, если оказалось , что у Васи и Лены вместе 1 кг конфет?

Автор: Гость