На новый год мальчики и девочки обменялись конфетами. Мальчики подарили девочкам 3 кг конфет. Девочки подарили мальчикам 4 кг конфет. При этом и девочки поделили конфеты между собой поровну, и мальчики -тоже. Сколько мальчиков ...
Математика
На новый год мальчики и девочки обменялись конфетами. Мальчики подарили девочкам 3 кг конфет. Девочки подарили мальчикам 4 кг конфет. При этом и девочки поделили конфеты между собой поровну, и мальчики -тоже. Сколько мальчиков и сколько девочек могло быть вклассе, если оказалось , что у Васи и Лены вместе 1 кг конфет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cамое промтое решение: 1кг/2=0,5 кг 3кг/0,5 кг =6 девочек 4 кг/0,5кг = 8 мальчиков
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