угол АВС-прямой ,луч ВР-биссектриса угла АВК, луч ВМ-биссектриса угла СВК. какова градусная мера угла МВР?
Математика
угол АВС-прямой ,луч ВР-биссектриса угла АВК, луч ВМ-биссектриса угла СВК. какова градусная мера угла МВР?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть угол АВР = а, тогда Угол КВР тоже равен а. Пусть угол СВМ = в, тогда Угол КВМ тоже равен в. Таким образом 2а + 2в = 90. 2 ( а + в) = 90. а + в = 45 град. Угол МВР = а + в = 45 град. Ответ: 45 град
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