какой обьем займет газ при температуре 77С если при температуре 27С его обьем был 6л

Физика
какой обьем займет газ при температуре 77С если при температуре 27С его обьем был 6л
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T1 = 27 гр = 300 К; T1 = 77 гр = 350 К; По условию задачи давление не меняется. Значит по закону Гей-Люсака V1/T1 = V2/T2; Тогда V2 = (V1 * T1)/T2 = (6 * 350)/300 = 7 литров
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