какой обьем займет газ при температуре 77С если при температуре 27С его обьем был 6л

Гость: Гость:

T1 = 27 гр = 300 К; T1 = 77 гр = 350 К; По условию задачи давление не меняется. Значит по закону Гей-Люсака V1/T1 = V2/T2; Тогда V2 = (V1 * T1)/T2 = (6 * 350)/300 = 7 литров