какой обьем займет газ при температуре 77С если при температуре 27С его обьем был 6л
Физика
какой обьем займет газ при температуре 77С если при температуре 27С его обьем был 6л
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T1 = 27 гр = 300 К; T1 = 77 гр = 350 К; По условию задачи давление не меняется. Значит по закону Гей-Люсака V1/T1 = V2/T2; Тогда V2 = (V1 * T1)/T2 = (6 * 350)/300 = 7 литров
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