у пробірку помістіть трохи крохмалю,долийте 1-2мл води,перемішайте вміст струшуванням.Опишіть свої спостереження,поясніть їх

Биология
у пробірку помістіть трохи крохмалю,долийте 1-2мл води,перемішайте вміст струшуванням.Опишіть свої спостереження,поясніть їх
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЦЕ ОДНОРІДНА БІЛА РІДИНА, ЯКА ПІСЛЯ СТРУШУВАННЯ МАЄ МАТОВО -БІЛИЙ КОЛІР, А КОЛИ ПОСТОЯЛА, ТО НАБУЛА ПРОЗОРО-БІЛИЙ КОЛІР З НЕВЕЛИКИМ ОСАДКОМ.
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