в трех школах 3080 учащихся.В первой школе учащихся в два раза меньше, чем во второй,а в третьей на 80 учеников больше,чем в первой.Сколько учеников в каждой школе?
Математика
в трех школах 3080 учащихся.В первой школе учащихся в два раза меньше, чем во второй,а в третьей на 80 учеников больше,чем в первой.Сколько учеников в каждой школе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3080-80=3000 1+1+3=4 3000\4=750 уч в 1 750*2=1500 2 Я 750+80=830 3я
Гость:
Пусть в 1 школе - х уч., тогда во 2 - 2х уч., а в 3 - (х + 80). Така как в трех школах 3080 учащихся, то х + 2х + х + 80 = 3080; 4х = 3000; х = 750 (уч) в 1 школе; 2 * 750 = 1500 (уч) во 2 школе; 750 + 80 = 830 (уч) в 3 школе;
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