в трех школах 3080 учащихся.В первой школе учащихся в два раза меньше, чем во второй,а в третьей на 80 учеников больше,чем в первой.Сколько учеников в каждой школе?

Гость: Гость:

Пусть в 1 школе - х уч., тогда во 2 - 2х уч., а в 3 - (х + 80). Така как в трех школах 3080 учащихся, то х + 2х + х + 80 = 3080; 4х = 3000; х = 750 (уч) в 1 школе; 2 * 750 = 1500 (уч) во 2 школе; 750 + 80 = 830 (уч) в 3 школе;