в трех школах 3080 учащихся.В первой школе учащихся в два раза меньше, чем во второй,а в третьей на 80 учеников больше,чем в первой.Сколько учеников в каждой школе?

Математика
в трех школах 3080 учащихся.В первой школе учащихся в два раза меньше, чем во второй,а в третьей на 80 учеников больше,чем в первой.Сколько учеников в каждой школе?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3080-80=3000 1+1+3=4 3000\4=750 уч в 1 750*2=1500 2 Я 750+80=830 3я
Гость:
Пусть в 1 школе - х уч., тогда во 2 - 2х уч., а в 3 - (х + 80). Така как в трех школах 3080 учащихся, то х + 2х + х + 80 = 3080; 4х = 3000; х = 750 (уч) в 1 школе; 2 * 750 = 1500 (уч) во 2 школе; 750 + 80 = 830 (уч) в 3 школе;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
какой обьем займет газ при температуре 77С, если при температуре27С его обьем был 6л
Ответить
Физика
какой обьем займет газ при температуре 77С если при температуре 27С его обьем был 6л
Ответить
Алгебра
корень 3 тангенс 2х+1=0
Ответить
Математика
угол АВС-прямой ,луч ВР-биссектриса угла АВК, луч ВМ-биссектриса угла СВК. какова градусная мера угла МВР?
Ответить
Физика
Алюминевой палочки сообщили положительный заряд. Что произошло с некоторым числом атомов алюминия?
Ответить