У султана было двугорбых верблюдов в 7 раз больше,чем одногорбых.Сколько одногорбых верблюдов было у султана,если известно,что их на 156 меньше,чем двугорбых.

Математика

У султана было двугорбых верблюдов в 7 раз больше,чем одногорбых.Сколько одногорбых верблюдов было у султана,если известно,что их на 156 меньше,чем двугорбых.

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