У султана было двугорбых верблюдов в 7 раз больше,чем одногорбых.Сколько одногорбых верблюдов было у султана,если известно,что их на 156 меньше,чем двугорбых.

Математика
У султана было двугорбых верблюдов в 7 раз больше,чем одногорбых.Сколько одногорбых верблюдов было у султана,если известно,что их на 156 меньше,чем двугорбых.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7X-X=156 6X=156 X=26 ОДНОГОР 26*7=182 ДВУГ
Гость:
7х-х=156  ;  (7-1)х=156 ; 6х=156 ; х=156:6 ; х=26(одногор.);
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