Пять друзей купили конфеты и сразу съели по три штуки,это составило 3/5т общего количества.Сколько всего было куплено конфет?

Математика

Пять друзей купили конфеты и сразу съели по три штуки,это составило 3/5т общего количества.Сколько всего было куплено конфет?

Автор: Гость