Пять друзей купили конфеты и сразу съели по три штуки,это составило 3/5т общего количества.Сколько всего было куплено конфет?
Математика
Пять друзей купили конфеты и сразу съели по три штуки,это составило 3/5т общего количества.Сколько всего было куплено конфет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пять друзей съели по три штуки, значит всего они съели 5*3=15 конфет. 15:3/5=15*5/3=25 конфет купили
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
тележка,масса которой 50кг,движеться в горизонтальном направлении со скоростью2м/с.С тележки соскакивает человек со скоростью 4м/с относительно тел...
Биология
у пробірку помістіть трохи крохмалю,долийте 1-2мл води,перемішайте вміст струшуванням.Опишіть свої спостереження,поясніть їх
Математика
У султана было двугорбых верблюдов в 7 раз больше,чем одногорбых.Сколько одногорбых верблюдов было у султана,если известно,что их на 156 меньше,чем...
Математика
в трех школах 3080 учащихся.В первой школе учащихся в два раза меньше, чем во второй,а в третьей на 80 учеников больше,чем в первой.Сколько ученико...