Скласти акровірш щоб перші букві мали слово математика
Қазақ тiлi
Скласти акровірш щоб перші букві мали слово математика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Микита Альона Тимур Ескалатор Михайло Аннюта Турнір И... Костя і Аркуш.
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