встретились 11 футболистов и 6 хоккеистов и каждый стал по одному разу играть с каждым в шашки. сколько встреч был между футболистами?

Математика

встретились 11 футболистов и 6 хоккеистов и каждый стал по одному разу играть с каждым в шашки. сколько встреч был между футболистами?

Автор: Гость