встретились 11 футболистов и 6 хоккеистов и каждый стал по одному разу играть с каждым в шашки. сколько встреч был между футболистами?
Математика
встретились 11 футболистов и 6 хоккеистов и каждый стал по одному разу играть с каждым в шашки. сколько встреч был между футболистами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеется ввиду футболист с футболистом? тогда 1 футб. может сыграть с другими 10 партий, 2 - 9, 3 - 8партий и т. д. Всего между ними будет сыграно 10 + 9 + 8 + ...+1 = = 55 партий
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