Назбирати кошик солодких полуницi ,как правильно написать?
Українська мова
Назбирати кошик солодких полуницi ,как правильно написать?
Ответ(ы):
Гость:
Солодкой( в конце укр и с двумя крапками) думаю так)
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