Назбирати кошик солодких полуницi ,как правильно написать?

Українська мова
Назбирати кошик солодких полуницi ,как правильно написать?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Солодкой( в конце укр и с двумя крапками) думаю так)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Олимпийские игры проводились раз в четыре года. Как назывались интервалы времени между Олимпийскими Играми?
Ответить
Математика
Сколько будет 122*122=?
Ответить
Английский язык
КАК ПО АНГЛИЙСКИ СЛОВО КОШКА
Ответить
Английский язык
Составить предложения со словами 1) bind(наст.вр.)-bound(прош.вр)-bound(будущ.вр) - связывать 2)bitten (будущ.вр) - укусить 3) burnt (будущ.в...
Ответить
Литература
Цитаты из рассказа алые паруса
Ответить