Назовём четырёхзначное число"интересным",если в его записи есть только тройки и ч??твёрки.Сколько интересных чисел делится и на 3 ина 4?

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Чтобы число делилось на 4 в данном случае необходимо чтобы оно заканчивалось на 4 чтобы оно делилось на 3, необходимо чтобы их сумма делилась на 3.это числа 3333 и все, где три четверки и одна 3, т.е. 4443,4434,4344,3444, всего 5 чисел из них первому критерию удовлетворяют числа 4434,4344,3444, т.е. их три