Назовём год интересным,если в его записи одна из цифр вдвое больше суммы всех остальных.Например 2016 год - интересный: 6=2(2+0+1).Какова сумма цифр следующего интересного года??

Алгебра
Назовём год интересным,если в его записи одна из цифр вдвое больше суммы всех остальных.Например 2016 год - интересный: 6=2(2+0+1).Какова сумма цифр следующего интересного года??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решим методом подбора: 2017: самая большая цифра 7 ≠2*(2+0+1) 2018: самая большая цифра 8 ≠ 2*(2+0+1) 2019 самая большая цифра 9 ≠ 2*(2+0+1) Начиная с 2020 минимальная удвоенная сумма цифр 2*(2+0+2)=8, поэтому  2021, 2022, 2023, 2024, 2025,2026,2027 – не подходят. 2028: самая большая цифра 8=2(2+0+2) Следующий интересный год 2028, сумма цифр которого 2+0+2+8=12

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