Назовём год интересным,если в его записи одна из цифр вдвое больше суммы всех остальных.Например 2016 год - интересный: 6=2(2+0+1).Какова сумма цифр следующего интересного года??

Алгебра

Назовём год интересным,если в его записи одна из цифр вдвое больше суммы всех остальных.Например 2016 год - интересный: 6=2(2+0+1).Какова сумма цифр следующего интересного года??

Автор: Гость