Назови коэффициенты a, b и c линейного уравнения с двумя переменными: x−6y+4=0

Алгебра
Назови коэффициенты a, b и c линейного уравнения с двумя переменными: x−6y+4=0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-6y+4=0 коэффицент а-1 коэффицент b -6 коэффицент c 4
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