Падежи. просклонять друг,камень.составить предложения,определить гл.чл.предложения, части речи,указать падежи существительных
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Падежи. просклонять друг,камень.составить предложения,определить гл.чл.предложения, части речи,указать падежи существительных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друг, друга, другу, друга, другом, о друге Камень, камня, камню, камень, камнем, о камне Друг(подлежащее, И.п.) всегда поддержит(сказуемое) в трудной ситуации(Р.п.). Среди поляны(Р.п.) лежал(сказуемое) огромный камень(подлежащее, И.п.).
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