От своего имени написать благодарственное письмо К. Минину и Д. Пожарскому (отметить в чем их заслуга перед Росии)

Окружающий мир
От своего имени написать благодарственное письмо К. Минину и Д. Пожарскому (отметить в чем их заслуга перед Росии)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну типа пишешь я таки такойто хочу написать письмо очень трудно
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