От своего имени написать благодарственное письмо К. Минину и Д. Пожарскому (отметить в чем их заслуга перед Росии)

Окружающий мир

От своего имени написать благодарственное письмо К. Минину и Д. Пожарскому (отметить в чем их заслуга перед Росии)

Автор: Гость