Реши примеры (1)(3) (2) (4)(5)(7)(6) (8×6-36÷6)÷6×3+5×9 (2)(5) (1) (3)(6)(4) 42÷6+(19+6)÷5-6×2 Решить надо по нумерации цифр

Математика
Реши примеры (1)(3) (2) (4)(5)(7)(6) (8×6-36÷6)÷6×3+5×9 (2)(5) (1) (3)(6)(4) 42÷6+(19+6)÷5-6×2 Решить надо по нумерации цифр
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Гость:
Надеюсь что правильно поняла.
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