Какая буква соответствует описанию ручки в бочки

Литература
Какая буква соответствует описанию ручки в бочки
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Ф...........................
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