680-630=(600-600)+80-30)
Математика
680-630=(600-600)+80-30)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
680-630=(600-600)+80-30)= 1) 50 2) 0 3) 50
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