680-630=(600-600)+80-30)

Математика
680-630=(600-600)+80-30)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
680-630=(600-600)+80-30)= 1) 50 2) 0 3) 50
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста!! Напиши задачу в строчку, в одной упаковке 25 футболок,из них 10 белого цвета,а остальные красного. Сколько футболок красного ...
Ответить
Русский язык
Падежи. просклонять друг,камень.составить предложения,определить гл.чл.предложения, части речи,указать падежи существительных
Ответить
Алгебра
Отношение ординаты точки на окружности к ее абсциссе называется
Ответить
Математика
В доме 12 комнат,и в каждой комнате по 2 окна.вечером был виден свет в 18 окнах.в скольких комнатах свет не был включен?
Ответить
Математика
Помогите! Во Дворце спорта в одном ряду были свободные места с 231-го по 242-е. запи??и,какие места свободны в этом ряду. Математика, 3 класс.
Ответить