Помогите пожалуйста!! Напиши задачу в строчку, в одной упаковке 25 футболок,из них 10 белого цвета,а остальные красного. Сколько футболок красного цвета в 100 таких упаковках?

Математика

Помогите пожалуйста!! Напиши задачу в строчку, в одной упаковке 25 футболок,из них 10 белого цвета,а остальные красного. Сколько футболок красного цвета в 100 таких упаковках?

Автор: Гость