Помогите пожалуйста!! Напиши задачу в строчку, в одной упаковке 25 футболок,из них 10 белого цвета,а остальные красного. Сколько футболок красного цвета в 100 таких упаковках?
Математика
Помогите пожалуйста!! Напиши задачу в строчку, в одной упаковке 25 футболок,из них 10 белого цвета,а остальные красного. Сколько футболок красного цвета в 100 таких упаковках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25футболок,10 из них белые,значит в каждой упаковке 15 красный, получается- 15х100=1500 футболок в 100упаковках
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