Назови причины ухудшения положения населения России в конце 16-в начале 17 века. Объясните, что вызывало недовольство, протест у представителей разных сословий (крестьян, казаков, дворян) ОЧЕНЬ СРОЧНО)))) ПЖ

История
Назови причины ухудшения положения населения России в конце 16-в начале 17 века. Объясните, что вызывало недовольство, протест у представителей разных сословий (крестьян, казаков, дворян) ОЧЕНЬ СРОЧНО)))) ПЖ
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Гость:
   Начало 17 века характеризуется крайним обострением социальных и политических противоречий, вызванных и осложненных хозяйственным кризисом и ухудшением международного положения страны. Современники обозначили эти явления термином «Смута»    Последствия Смуты:1) дальнейшее ослабление боярства и укрепление дворянства;2) экономические последствия войны повлекло усиление закрепощения крестьян;3) укрепление чувства национального и религиозного единства.Первоначально обстоятельства благоприятствовали Борису. В 1598 году Годунову удалось добиться приезда в Москву патриарха Константинопольского и учреждения в России патриаршества. Первым русским патриархом стал митрополит Иов, уроженец Старицы. Однако голод 1601–1603 годов обострил социально-экономический кризис. В целях смягчения кризиса Годунов восстановил в 1601–1602 годах нормы Юрьева дня. Но это восстановление касалось только крестьян мелкоземельного дворянства. Закон вызвал недовольство пограничных дворян, а его отмена вызвала недовольство крестьян. В итоге недовольство Годуновым охватило все слои общества – от бояр до крестьян:1) боярство разорано опричниной и недовольно самой личностью Годунова;2) дворянство численно увеличивается, а его земли и крестьянство сокращается;3) крестьянство недовольно налогами, нищетой и отменой свободы;4) казачество недовольно стремлением закрепостить казацкие земли

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