Назови природные зоны по которым протекает река Обь
Окружающий мир
Назови природные зоны по которым протекает река Обь
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1. Степь 2. Лесостепь 3. Тайга 4. Лесотундра 5. Тундра субарктическая 6. Тундра арктическая
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