Помогите, пожалуйста написать 4 предложения сложных случая с подлежащим
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Помогите, пожалуйста написать 4 предложения сложных случая с подлежащим
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Анютины глазки ( цельное словосочетания) растут у нас в каждом дворе. Проезжающие ( подлежащее, выраженное причастием) выглядывали из окна. Три приятеля ( неделимые словосочетания) вышли из дома. Семеро ( подлежащее, выраженное числительным ) одного не ждут.
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