Помогите, пожалуйста написать 4 предложения сложных случая с подлежащим

Гость: Гость:

Анютины глазки ( цельное словосочетания) растут у нас в каждом дворе. Проезжающие ( подлежащее, выраженное причастием) выглядывали из окна. Три приятеля ( неделимые словосочетания) вышли из дома. Семеро ( подлежащее, выраженное числительным ) одного не ждут.