Помогите, пожалуйста написать 4 предложения сложных случая с подлежащим

Русский язык
Помогите, пожалуйста написать 4 предложения сложных случая с подлежащим
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Анютины глазки ( цельное словосочетания) растут у нас в каждом дворе.  Проезжающие ( подлежащее, выраженное причастием) выглядывали  из окна.  Три приятеля ( неделимые словосочетания) вышли из дома.  Семеро ( подлежащее, выраженное числительным ) одного не ждут.
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