Напишите сочинение на тему:на что я коплю деньги
Немецкий язык
Напишите сочинение на тему:на что я коплю деньги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды мне мама подарила копилку я была так рада ведь я давно мечтала накопить и разбить эту копилку. Постепенно я стала откладывать какую то часть денег и со временем я накопила приличную сумму денег. Я продолжала копить. А когда я решила разбить эту копилку я спросила сама себя: " А на что копила и что я куплю?" До того времени как я начала копить у меня было много вещей которые я бы хотела купить.И вот только тогда мне ни как не могли прийти мысли......
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Расчитайте обьем сернистого газа, который выделится при взаимодействии меди масой 12.8 с избытком концентрированной серной кислоты? СРОЧНО.....
Русский язык
Қазақ тiлi