Напишите сочинение на тему:на что я коплю деньги

Гость: Гость:

Однажды мне мама подарила копилку я была так рада ведь я давно мечтала накопить и разбить эту копилку. Постепенно я стала откладывать какую то часть денег и со временем я накопила приличную сумму денег. Я продолжала копить. А когда я решила разбить эту копилку я спросила сама себя: " А на что копила и что я куплю?" До того времени как я начала копить у меня было много вещей которые я бы хотела купить.И вот только тогда мне ни как не могли прийти мысли......