Площадь поверхности земли

География
Площадь поверхности земли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
510 083 000 км квадратных
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