Нарисуй свои значки которые расказали бы о название улицы
Окружающий мир
Нарисуй свои значки которые расказали бы о название улицы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто нарисуй значки например : вишнёвая вишня , грушовая груша и тд
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