Составить 6-8 предложений на тему осень в городе
Русский язык
Составить 6-8 предложений на тему осень в городе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила золатая осень.В городе уже повсюду листва.Причём не просто листва.Она бывает6 жёлтая.красная рыжая .а зелёных листиков уже нет.на улице становиться прохладно и мраччно
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