Назовите 3 причины объеденения арабов

История
Назовите 3 причины объеденения арабов
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Племена бедуинов. Бедуины делились на множество племен и родов. Из- за пастбищ часто происходили стычки между племенами. Ожесточенные схватки вызывал и уже известный нам по Западной Европе обычай кровной мести: за убийство или оскорбление родича мстил весь род и даже племя. Войны между племенами длились иногда десятилетиями. Каждое племя поклонялось своим божествам, а это еще более усиливало рознь среди арабов. Бедуин
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