Назовите основные виды усной народной творчести

Українська мова
Назовите основные виды усной народной творчести
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