Народ, кто может в крайне обьяснить реакцию ионного обмена химия 9 класс

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Если совсем кратко, то.. Реакции, протекающие между ионами, обратимыми ионными реакциями называют те в результате которых не выделяется газ, не образуется осадок или слабо дисоциирующее вещество, не образуется вода, или когда продуты реакции могут между собой взаимодействовать, условия необратимоти обратны - в результате которых выделяется газ, образуется осадок или слабо дисоциирующее вещество, образуется вода.