Помогите найти дополнение в предложение в лесном малиннике поспел хорожий урож??й ягод
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Помогите найти дополнение в предложение в лесном малиннике поспел хорожий урож??й ягод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если главные Челны предложение: это что? это малинник. что сделал? поспел. а обстоятельство: какой? хороший. что? урожай. ну походу определение это: урожай чей? ягод :D
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