Привет , мне нужно сообщение про Наполеона Бонапарта . Сообщение нужно расписать на 3 страницы альбомного листа . Буду благодарен за помощь .
История
Привет , мне нужно сообщение про Наполеона Бонапарта . Сообщение нужно расписать на 3 страницы альбомного листа . Буду благодарен за помощь .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Император французов, один из величайших полководцев мировой истории, Наполеон Бонапарт родился 15 августа 1769 г. на острове Корсике, в г. Аяччо. Он был вторым сыном небогат, дворянина адвоката Карло ди Буонапарте и жены его Летиции, урожденной Рамолино. После домашнего обучения священной истории и грамоте, на шестом году Наполеон Бонапарт поступил в частную школу, а в 1779 г. на королевский счет – в военную школу в Бриенне. Из неё в 1784 г. он был отправлен в Париж, военное училище, носившее название академии, и осенью 1785 г. произведён в подпоручики в артиллерийский полк, квартировавший в Валансе.
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