С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать гидроксид кальция (растворимое) : Хлорид натрия, оксид железа(II) , медь, соляная кислота, оксид кремния, карбонат калия. Составьте уравнения реакций в ионном виде.

Химия

С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать гидроксид кальция (растворимое) : Хлорид натрия, оксид железа(II) , медь, соляная кислота, оксид кремния, карбонат калия. Составьте уравнения реакций в ионном виде.

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