Определить массовую долю каждого элемента Li2SO4
Химия
Определить массовую долю каждого элемента Li2SO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(Li2SO4) = 7*2 + 32 + 16*4 = 110W(Li) = Ar(Li)*n / Mr(Li2SO4) *100% = 7*2 / 110 *100% = 13%W(S) = Ar(S) *n / Mr(Li2SO4) *100% = 32*1 / 110 *100% = 29%W(O) = Ar(O) *n / Mr(Li2SO4) *100% = 16 *4 / 110 *100% = 58%
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