Сколько граммов ортофосфорной кислоты образуется при взаимодействии 7,2 г оксида ??осфор (v ) с водой

Химия
Сколько граммов ортофосфорной кислоты образуется при взаимодействии 7,2 г оксида ??осфор (v ) с водой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первую реакцию не пиши, мне просто место не хватило, чтобы подчеркивать вещества и из-за этого я не писал)) Если что, то твоя задача вторая ;-)
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