Как современое общество влияет на социализацию

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1это как втой пословицы с кем поведешся от того и наберешься индивид находясь в своем определенном обществе проходит путь социализации получает какие -то знания и , опыт и преминяет его на деле если бы человек не жил в обществе людей а жил в обществе зверей он был бы как моугли ребенок который берет себе все повадки животных только от таких как мы мы берем себе что то человеческое если попасть в плохую компания ты будешь плохишом а попадешь в хорошее общество добрых воспитанных молодых людей и девушек ты станешбь настоящим идеальным индивидом со своими хорошими качествами. 2 современное общества каждый раз меняется если раньше придыдущие покаления не знали что такое сотове телефоны цветнве телевизоы компьютеры и даже не знали как ими пользоваться то на сегодняшний день с таким оборудоваием справится даже первоклашка вывод создается новая иновационная технология и дети рождаются уже со знаниями того как эти технологии применить на деле чем больше будет развиваться наука и техника тем наше общество будет все лучше и лучше одоптировано к хорошей легкой современной жизни