Составьте предложение. Союзы: ЧТО, БУДТО, КАК БУДТО. В городе говорили,............
Русский язык
Составьте предложение. Союзы: ЧТО, БУДТО, КАК БУДТО. В городе говорили,............
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что я будто единственный человек с кем не кто не хочет дружить,но это не так
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