ABCD-параллелограмм Найти: углы Помогите пожалуйста.
Геометрия
ABCD-параллелограмм Найти: углы Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол В равен 40+25= 65; 180-65=115 накрест лежащие углы равны значит угол А = 65 и угол С тоже 65 сумма угол параллелограмма 360, что бы найти угол Д нужно 360- 65-65-115=115
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