Выделить основы Кустик, огонек, листок, лужок, кусочек, книжечка, елочка, путник,По??од, разбег, уговор, запуск, отлет. Перевозка, поездка, разгрузка, наклейка.

Русский язык
Выделить основы Кустик, огонек, листок, лужок, кусочек, книжечка, елочка, путник,По??од, разбег, уговор, запуск, отлет. Перевозка, поездка, разгрузка, наклейка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основы:кустик, огонек, листок, лужок, кусочек, книжечк, елочк, путник, поход, разбег,уговор,запуск,отлет, перевозк, поездк, разгрузк, наклейк.
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