Выделить основы Кустик, огонек, листок, лужок, кусочек, книжечка, елочка, путник,По??од, разбег, уговор, запуск, отлет. Перевозка, поездка, разгрузка, наклейка.
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Выделить основы Кустик, огонек, листок, лужок, кусочек, книжечка, елочка, путник,По??од, разбег, уговор, запуск, отлет. Перевозка, поездка, разгрузка, наклейка.
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Основы:кустик, огонек, листок, лужок, кусочек, книжечк, елочк, путник, поход, разбег,уговор,запуск,отлет, перевозк, поездк, разгрузк, наклейк.
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