Какое количество теплоты выделится при полном сгорании антрацита массой 0,8 тонн
Физика
Какое количество теплоты выделится при полном сгорании антрацита массой 0,8 тонн
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы так писали. Это лёгкое задание, просто подставляешь в формулу известные значения и находишь нужный себе ответ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать гидроксид кальция (растворимое) : Хлорид натрия, оксид железа(II) , медь, соляная кислота...
Английский язык
Listen and choose the right answer. 1. Who is calling? A.Christian. B.Ben. C.Chistian's father. 2.What does Ben want Chistian to go? A.to t...
Русский язык
Выделить основы Кустик, огонек, листок, лужок, кусочек, книжечка, елочка, путник,По??од, разбег, уговор, запуск, отлет. Перевозка, поездка, разгруз...