75кв. м. :25-30кв.м. :15-100

Математика
75кв. м. :25-30кв.м. :15-100
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- 75кв.м:15=7500кв.дм:25=300кв.дм 30кв.м:15=3000кв.дм:15=200кв.дм.
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