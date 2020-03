Кто хорошо знает английский.помогите пожалуйста перевести этот текст. через пере??одчик не получается: 1 She is interested in meeting new people. 2 Peter looks very bored . I don't think he is enjoying the lesson. 3 I am so exc...

Английский язык

Кто хорошо знает английский.помогите пожалуйста перевести этот текст. через пере??одчик не получается: 1 She is interested in meeting new people. 2 Peter looks very bored . I don't think he is enjoying the lesson. 3 I am so excited! I'm going to London tomorrow. 4 The film was disappointing I didn't like it at all

Автор: Гость